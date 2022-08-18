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Зеленський присвоїв ім’я корвету, що будують в Туреччині для України

Фото: корвет типу Ada (mil-in-ua)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 18 серпня, президент Володимир Зеленський присвоїв ім’я "Гетьман Іван Мазепа" корвету класу Ada, якій будується для ВМС ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ, опублікований на сайті президента.

"З метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам’яті видатного українського державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Мазепи постановляю: Присвоїти корвету класу Ada Військово-Морських Сил Збройних Сил України ім’я гетьмана Івана Мазепи та надалі іменувати цей корвет - корвет "Гетьман Іван Мазепа", - йдеться в документі.

Що відомо про корвет Ada

Для українського корвету роботи розпочали у січні 2021 року, була нарізана сталь та формувалися секції. У вересні 2021 року відбулась закладка корабля типу Ada для ВМС України у Туреччині. На той час було вже сформовано 13 секцій та кіль корабля.

Нагадаємо, на початку липня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна до кінця 2023 року отримає власний військовий корвет. Його будівництво вже почали в Туреччині.

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Володимир Зеленський