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Зеленський про прискорення постачання ракет до Patriot з ФРН: допомогли б пройти зиму

15:32 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Бджола
Зеленський про прискорення постачання ракет до Patriot з ФРН: допомогли б пройти зиму Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Україна розраховує на нові ракети до Patriot від Німеччини якомога скоріше. Проводяться обговорення критично важливого питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського після зустрічі з міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом.

Ракети PAC-2 від НІмеччини

Зеленський розповів Пісторіусу про ситуацію з російськими обстрілами критичної інфраструктури фактично в усіх регіонах України.

"Дуже багато ударів кожного дня по нашій енергетиці, і особливо складно з балістикою через хронічний дефіцит перехоплювачів до "петріотів". Важливо знаходити нові рішення на підтримку захисту життів", - каже він.

Зеленський нагадав, що Україна має сильний контракт на закупівлю ракет PAC-2 німецького виробництва на наступні два роки.

"Працюємо над тим, щоб прискорити постачання. Це значно допомогло б українцям пройти цю зиму", - каже президент.

Зеленський зазначив, що не раз саме німецьке лідерство допомагало "захищати тисячі і тисячі життів".

"Домовились, що команди опрацюють цю можливість та інші речі, які обговорили, зокрема щодо IRIS-T та боєприпасів до F-16", - уточнив він.

Раніше РБК-Україна писало, що 3 листопада українська команда на чолі з главою держави прибула до Берліна. Попереду - зустрічі з керівництвом Німеччини щодо зміцнення протиповітряної оборони та підтримки енергетичного сектору.

Крім того, США схвалили можливий продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 на загальну суму 2,1 млрд доларів. Однак ці ракети можуть надійти лише за кілька років,

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