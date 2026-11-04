Зеленский об ускорении поставок ракет для Patriot из ФРГ: помогли бы пройти зиму

Украина рассчитывает на новые ракеты для Patriot от Германии как можно скорее. Проводятся обсуждения критически важного вопроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского после встречи с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом.

Ракеты PAC-2 от Германии

Зеленский рассказал Писториусу о ситуации с российскими обстрелами критической инфраструктуры фактически во всех регионах Украины.

"Очень много ударов каждый день по нашей энергетике, и особенно сложно с баллистикой из-за хронического дефицита перехватчиков к "петриотам". Важно находить новые решения в поддержку защиты жизней", - говорит он.

Зеленский напомнил, что у Украины сильный контракт на закупку ракет PAC-2 немецкого производства на следующие два года.

"Работаем над тем, чтобы ускорить поставки. Это значительно помогло бы украинцам пройти эту зиму", - говорит президент.

Зеленский отметил, что не раз именно немецкое лидерство помогало "защищать тысячи и тысячи жизней".

"Договорились, что команды проработают эту возможность и другие вещи, которые обсудили, в частности, относительно IRIS-T и боеприпасов к F-16", - уточнил он.