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Зеленський припустив, коли Захід може зважитися на передачу Україні семи систем Patriot

Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

На саміті НАТО у Вашингтоні можуть ухвалити рішення про передачу Україні семи систем Patriot.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Президент знову закликав НАТО надати більше винищувачів F-16, а також систем ППО Patriot.

За його словами, Україні потрібно багато систем Patriot, але вона погодиться на сім штук для захисту регіонів, що мають ключове значення для національної економіки та енергетичного сектора. 

Видання пише, що Зеленський припустив, що рішення (про передачу Patriot) може бути ухвалено, коли лідери НАТО зберуться на саміт у Вашингтоні в липні.

"Ви вважаєте, що це занадто багато для ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні? За країну, яка сьогодні бореться за свободу і демократію в усьому світі?", - поставив запитання президент України.

Patriot для України

Україна гостро потребує систем ППО, які можуть знищувати балістичні ракети. Тому українські офіційні особи на постійній основі закликають до передачі Україні систем Patriot.

При цьому видання NZZ писало, що у світі спостерігається гострий дефіцит пускових установок Patriot і ракет до них. Найбільше боєприпасів до систем ППО потребують Україна та Ізраїль.

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Володимир ЗеленськийНАТОВашингтонППОВійна в Україні