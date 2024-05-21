Зеленський припустив, коли Захід може зважитися на передачу Україні семи систем Patriot

Президент знову закликав НАТО надати більше винищувачів F-16, а також систем ППО Patriot.

За його словами, Україні потрібно багато систем Patriot, але вона погодиться на сім штук для захисту регіонів, що мають ключове значення для національної економіки та енергетичного сектора.

Видання пише, що Зеленський припустив, що рішення (про передачу Patriot) може бути ухвалено, коли лідери НАТО зберуться на саміт у Вашингтоні в липні.

"Ви вважаєте, що це занадто багато для ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні? За країну, яка сьогодні бореться за свободу і демократію в усьому світі?", - поставив запитання президент України.