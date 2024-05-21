Зеленский предположил, когда Запад может решиться на передачу Украине семи систем Patriot

Президент снова призвал НАТО предоставить больше истребителей F-16, а также систем ПВО Patriot.

По его словам, Украине нужно много систем Patriot, но она согласится на семь штук для защиты регионов, имеющих ключевое значение для национальной экономики и энергетического сектора.

Издание пишет, что Зеленский предположил, что решение (о передаче Patriot) может быть принято, когда лидеры НАТО соберутся на саммит в Вашингтоне в июле.

"Вы считаете, что это слишком много для юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне? За страну, которая сегодня борется за свободу и демократию во всем мире?", - задал вопрос президент Украины.