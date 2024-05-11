У світі спостерігається гострий дефіцит ракет до Patriot: у ЗМІ назвали причини

У світі спостерігається гострий дефіцит пускових установок Patriot та ракет до них. Найбільше боєприпасів до систем ППО потребують Україна та Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NZZ .

Дефіцит спричинений частим використанням цих систем ППО в Україні та Ізраїлі. Крім того, багато європейських країн хочуть поповнити свої арсенали за скромних виробничих обсягів. Нарешті армія США розробляє морську версію Patriot, яка інтегрувалася б у систему командування та управління Aegis для захисту американських кораблів у разі конфлікту навколо Тайваню.

З 1984 року, коли з'явився комплекс Patriot, ракети постійно удосконалюються. В даний час випускаються два основних типи боєприпасів - PAC-3 MSE для боротьби з балістичними ракетами середньої дальності, і старіший PAC-2 GEM-T, який використовується в основному проти літаків та крилатих ракет.

Сучасні ракети PAC-3 виробляються виключно компанією Lockheed Martin у Камдені, штат Арканзас. За останні роки їхнє річне виробництво зросло з 350 до 500 одиниць, до 2027 року воно має зрости до 650 одиниць. Спеціально для цього Lockheed відкрила новий завод та планує подальші інвестиції.

Крім того, більш старі ракети PAC-2 також виробляються у США оборонною компанією Raytheon. Річний обсяг складає 240 одиниць. До 2027 року його має збільшити до 420 одиниць. Крім того, їхнє виробництво зараз налагоджується у Європі.