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Зеленський припустив, чому Путін захотів відновити переговори з Україною

20:27 25.10.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Згода російського диктатора Володимира Путіна на відновлення мирних переговорів з Україною ще не означає, що вони відбудуться.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю для ведучої "ТСН.Тиждень" Алли Мазур.

"Ну давайте подивимось, щоб це відбулось, так? Ну, будемо з вами прагматичними. Говорити про результат треба не "до", а "після" відповідної зустрічі. Що там зараз відбудеться? Які можуть бути ескалаційні речі на Близькому Сході? Чи буде ця зустріч в Абу-Дабі, чи може вона буде в Європі? Ми подивимось", - наголосив Зеленський.

За словами глави держави, наразі він не знає, що саме вплинуло на різку зміну позиції Путіна щодо мирних переговорів з Україною. Попри це, певні припущення все-таки є.

"Що вплинуло? Не можу сказати. Може є якісь домовленості між Америкою і Росією, про які мені невідомо", - заявив Зеленський.

На тлі останніх подій він також застеріг владу США від подальшого скасування санкцій проти РФ.

"Я хотів би сказати американцям, що не хочу, аби на зустрічі трьох лідерів, коли це відбудеться - без сумніву це повинно бути - щоб ми підійшли до цієї зустрічі, знявши всі санкції з Російською Федерації. Це важливий момент. Санкції накладались за агресію, а не за можливість побалакати", - наголосив Зеленський.

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінВійна Росії проти України