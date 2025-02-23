Зеленський: припинення вогню - це складне питання, хто його буде контролювати

Мир з Росією неможливий без гарантій безпеки для України, включаючи членство в ЄС і фінансування армії. Наразі необхідні практичні кроки та забезпечення припинення вогню.
Про це глава держави заявив український президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна під час пресконференції.
Під час пресконференції журналіст запитав президента України про те, що таке справедливий мир і хто які території контролюватиме в майбутньому. Він також зазначив, що цього року Україна не отримає кордони 1991 року і поцікавився, що тоді означає справедливий мир.
Зеленський пояснив, що на сьогодні головним завданням є змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити гарячу фазу війни, але зауважив, що це буде довгий і складний процес.
"Гарантії безпеки - теоретично це одна історія, а практично, якщо ми кажемо про економічні гарантії безпеки - це членство в ЄС для нас. Раз. Друге - це фінансування української армії не менше 800 тисяч, якщо нас поки немає в НАТО", - підкреслив глава України.
Водночас Зеленський зауважив, що Київ розуміє, що зараз США і кілька європейських країн проти.
"Ми розуміємо, що НАТО поки немає, але буде на столі", - зауважив він.
Говорячи про припинення вогню, Зеленський підкреслив необхідність надання реальних гарантій безпеки та верифікації процесу.
"Коли у тебе дуже активні дії на кордоні 1000 км, хто це буде верифікувати. Пам'ятаєте, після Мінська там були постріли, і то ніхто його не міг контролювати, були загиблі та поранені. Це складне питання, тому я зараз відповісти на все не зможу. Потрібні практичні кроки". - сказав український лідер.
Президент завершив, зазначивши, що важливо мати чітке розуміння, які гарантії безпеки можуть надати США та Європа.
"Треба розуміння, які гарантії безпеки нам можуть дати США, і які гарантії нам може дати Європа. Це крок №1", - підсумував він.
Зауважимо, що раніше сьогодні президент Володимир Зеленський заявив про готовність піти зі своєї посади в обмін на мир для України.
Нагадаємо, що Зеленський сьогодні, 23 лютого дає пресконференцію у зв'язку з третьою річницею повномасштабного вторгнення Росії. Вона проходить за підсумками форуму "Україна. Рік 2025".
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