Пресконференція Зеленського: онлайн-трансляція

Президент Володимир Зеленський дає пресконференцію у зв'язку з третьою річницею повномасштабного вторгнення Росії. Вона проходить за підсумками форуму "Україна. Рік 2025".





Зазначимо, останніми тижнями президент Зеленський часто дає пресконференції. Зокрема, на полях Мюнхенської конференції з безпеки 2025 року, а також під час і після нещодавніх візитів до Об'єднаних Арабських Еміратів і Туреччини. Це, зокрема, пов'язано з необхідністю коментувати випади президента США Дональда Трампа і переговорний процес щодо угоди з мінеральних ресурсів, а також можливого завершення російсько-української війни.

Зокрема, 19 лютого він анонсував зустріч із європейськими лідерами на третю річницю російського вторгнення, яка відбудеться вже завтра. Відомо, що Київ, зокрема, відвідає керівництво Європейського Союзу.

Зеленський також коментував першу зустріч представників США і Росії в Саудівській Аравії. На ній обговорювали й питання припинення війни, хоча українська сторона наполягає на принципі "нічого про Україну без України". За його словами, якщо Вашингтон і Москва обговорюють двосторонні питання, то проблем немає, але адміністрація Трампа вже допомогла Путіну вийти з міжнародної ізоляції.

Що стосується умов справедливого миру, то Україна хоче отримати гарантії своєї безпеки вже цього року. Пріоритетним варіантом був вступ до НАТО, проте західні партнери не готові це підтримати, а частина відкрито виступає проти. Тепер Зеленський наполягає на гарантіях того, що Збройні сили не буде скорочено, вони залишаться на рівні близько 1 млн осіб і отримають усе необхідне фінансування та зброю.

Також у рамках гарантій безпеки на українській території може бути розміщено іноземні, найімовірніше, європейські війська. Як пишуть західні ЗМІ, це може бути контингент із 30 000 військових у містах не на лінії фронту. Очікується, що деякі деталі проясняться найближчими днями.