"Слуга народа" проведет заседание фракции с участием Шмыгаля: что рассмотрят

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Шмыгаль должен представить кандидатов по кадровым вопросам

На заседание фракции "Слуга народа" пригласили премьер-министра Дениса Шмыгаля. Его пригласили для презентации кандидатов по кадровым вопросам, которые должна рассмотреть Верховная рада.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

По ее словам, на заседание СН пригласили кандидата на должность вице-премьер-министра по вопросам ОПК Олега Уруского и кандидата на должность главы Антимонопольного комитета Ольгу Песчанскую.

"Ожидаем также, что будет премьер-министр на заседании. Мы его пригласили, чтобы он представил кандидатов. Возможно, у него есть вопросы, которые он бы хотел обсудить с фракцией", - заявила Кравчук.

Во второй части заседания фракции монобольшинство планирует обсудить изменения в избирательный кодекс и вопросы нового районирования.

"Это достаточно дискуссионный вопрос, который уже обсуждался и в комитете, но желательно, чтобы и на фракции его обсудили", - добавила парламентарий.

Как писало РБК-Украина, в Раде назвали вероятного претендента на должность вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Напомним, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента во вторник, 14 июля.