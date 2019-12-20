Зеленский принял верительные грамоты у послов Канады и Греции

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у посла Греческой Республики Васіліоса Борноваса и посла Канады Ларисы Галадзи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Отмечается, что греческого посла Зеленский поблагодарил за последовательную поддержку Грецией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, президент подчеркнул значительный потенциал двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. Также была отмечена важность развития сотрудничества в сфере туризма.

Во время встречи с послом Канады Зеленский подчеркнул, что углубление отношений Особого партнерства с Канадой имеет приоритетное значение для Украины.

Зеленский также отметил необходимость дальнейших шагов с целью развития двусторонней торговли и инвестиционного сотрудничества, в частности расширения действия украинско-канадского Соглашения о свободной торговле.

Кроме того, во время разговора была подчеркнута важность либерализации режима поездок граждан Украины в Канаду и готовность украинской стороны воплощать необходимые для этого реформы.

Зеленский также подтвердил приглашение премьер-министру Канады Джастину Трюдо посетить Украину с официальным визитом.

Напомним, вчера Зеленский подписал указы о назначении послов Украины в Иордании, Молдавии, Катаре и Китае.

Кроме того, Владимир Ельченко указом от 18 декабря назначен послом Украины в США, после того как его уволили с должностей постоянного представителя Украины в ООН.