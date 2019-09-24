Зеленский принял участие в открытии сессии Генассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Сообщается, что в течение следующих дней в Нью-Йорке у Зеленского запланирован насыщенный график двусторонних встреч, а также общения с бизнес-кругами, бондхолдерамы и инвесторами.

Напомним, Зеленский 23 сентября прибыл с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Планируется, что Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.

Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных стран, в частности с президентом США Дональдом Трампом.

РБК-Украина сообщало ранее, что Зеленский ожидает, что его встреча с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом будет продуктивной. Президент подчеркнул, что Украине нужна поддержка Соединенных Штатов.