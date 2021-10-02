Зеленский одобрил реформу "Укроборонпрома": как это повлияет на обороноспособность Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформировании "Укроборонпрома". Это, со своей стороны, должно усилить обороноспособность страны.
На сайте Верховной рады отмечается, что закон возвращен с подписью Владимира Зеленского 1 октября.
По словам Гусева, реформирование "Укроборонпрома" предусматривает:
- усиление обороноспособности Украины;
- перезагрузку 118 разрозненных предприятий "Укроборонпрома", среди которых 21 расположены на временно оккупированных территориях страны;
- внедрение корпоративного управления, которое должно уберечь от коррупционных рисков, конфликтов интересов и прямого влияния;
- привлечение иностранных партнеров к созданию совместных предприятий;
- привлечение инвестиций с последующим изготовлением современного вооружения и техники на нужды ВСУ.