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Зеленский одобрил реформу "Укроборонпрома": как это повлияет на обороноспособность Украины

Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформировании "Укроборонпрома". Это, со своей стороны, должно усилить обороноспособность страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу генерального директора "Укроборонпрома" Юрия Гусева.

На сайте Верховной рады отмечается, что закон возвращен с подписью Владимира Зеленского 1 октября.

По словам Гусева, реформирование "Укроборонпрома" предусматривает:

  • усиление обороноспособности Украины;
  • перезагрузку 118 разрозненных предприятий "Укроборонпрома", среди которых 21 расположены на временно оккупированных территориях страны;
  • внедрение корпоративного управления, которое должно уберечь от коррупционных рисков, конфликтов интересов и прямого влияния;
  • привлечение иностранных партнеров к созданию совместных предприятий;
  • привлечение инвестиций с последующим изготовлением современного вооружения и техники на нужды ВСУ.
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Владимир ЗеленскийУкраинаУкроборонпром