Зеленський ухвалив реформу "Укроборонпрому": як це вплине на обороноздатність України
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо реформування "Укроборонпрому". Це, зі свого боку, повинно посилити обороноздатність країни.
На сайті Верховної ради відзначається, що закон повернуто з підписом Володимира Зеленського 1 жовтня.
За словами Гусєва, реформування "Укроборонпрому" передбачає:
- посилення обороноздатності України;
- перезавантаження 118 розрізнених підприємств "Укроборонпрому", серед яких 21 розташовані на тимчасово окупованих територіях країни;
- запровадження корпоративного управління, що повинно вберегти від корупційних ризиків, конфліктів інтересів й прямого впливу;
- залучення іноземних партнерів до створення спільних підприємств;
- залучення інвестицій з подальшим виготовленням сучасного озброєння та техніки на потреби ЗСУ.