Зеленский примет участие во Всемирном экономическом форуме

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие ежегодном заседании Всемирного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что Зеленский должен выступить на форуме и встретиться с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

"22 января президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума", - говорится в сообщении.

Отметим, что на форуме будут президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Также будет ряд лидеров других стран мира. Всего на форум приедут почти 3000 лидеров из 117 стран, включая руководителей 53 стран и правительств.

В рамках традиционной ежегодной встречи в Давосе будет дан старт двум глобальным инициативам. Одна из инициатив - глобальная образовательная программа, которая позволит научить 1 млрд людей по всему миру. Вторая - высадка по всему миру 1 млрд деревьев.

Напомним, первая встреча Зеленского и Путина состоялась в рамках нормандского саммита.

Также Зеленский проводил встречу с Трампом в Вашингтоне. Тогда и встреча закончилась началом процедуры импичмента Трампа.