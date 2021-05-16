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Зеленский примет участие в форме "Украина 30" на следующей неделе: названа тема

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в форуме "Украина 30", который будет проходить с 17 по 19 мая. Тема будущего форума- цифровизация в Украине.

Об этом сообщил Офис президента.

"На форуме будут подниматься такие темы: цифровая грамотность и е-образование, переход к режиму paperless, цифровизация промышленности, природоохранной сферы Украины, строительной отрасли и развитие "умных" городов", - рассказали в пресс-службе президента.

Среди участников форума будут представители президентского офиса, члены Кабинета министров, руководители профильных ведомств, а также представители IT-индустрии и отечественные и международные эксперты.

Также в рамках форума планируют презентовать новые инициативы и продукты в государственном секторе. Например, планируется презентация электронных услуг для водителей и застройщиков, цифровой подписи ДияID и автоматической регистрации ФОП.

Напомним, в офисе президента рассказали, что пресс-конференция Зеленского состоится уже в ближайшее время. Сейчас в команде президента обсуждают формат проведения такого мероприятия во время пандемии коронавируса.

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