ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Форум "Украина 30" во вторник возобновит работу: объявлена тема встречи

Новина українською → Киев, Четверг 06 мая 2021 15:52
Форум "Украина 30" во вторник возобновит работу: объявлена тема встречи Фото: форум "Украина 30" во вторник возобновит работу (facebook.com/Forum.Ukraine30)
Автор: Андрей Василюк

Всеукраинский форум "Украина 30" после майских праздников возобновит свою работу. Уже в следующий вторник спикеры будут обсуждать тему безопасности страны.

Об этом сообщает пресс-служба форума на своей странице в Facebook.

"Возвращаемся после майских! Жесткий локдаун в Киеве закончился, общественный транспорт заработал, поэтому гости и спикеры Форума "Украина 30" больше не будут иметь никаких препятствий! Форум начнется 11 мая с темы "безопасность страны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пообещали объявить имена участников и гостей ближе к событию и посоветовали следить за анонсами.

Напомним, в конце марта из-за локдауна в Киеве работу форума "Украина 30" приостановили.

Всеукраинский форум "Украина 30" стартовал 8 февраля. Всего запланировано 30 мероприятий, которые должны были проходить еженедельно. Данный форум посвящен 30-й годовщине Независимости Украины. По словам президента Владимира Зеленского, это "старт большого общественного диалога с участием власти, общественности и международных партнеров".

Президент сообщил, что в рамках форума будут говорить о безопасности и обороне, Крыме, Донбассе, коммунальных тарифах.

1 мая Киев вышел из "красной" зоны карантина. РБК-Украина рассказывало, что сейчас разрешено в столице.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Форум
NEWS
Блинкен заверил Украину в поддержке США и назвал цель визита
Блинкен заверил Украину в поддержке США и назвал цель визита
DAILY
Укрощение строптивого. Почему во власти снова заговорили об отставке Кличко
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Укрощение строптивого. Почему во власти снова заговорили об отставке Кличко