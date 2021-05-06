Форум "Украина 30" во вторник возобновит работу: объявлена тема встречи
Всеукраинский форум "Украина 30" после майских праздников возобновит свою работу. Уже в следующий вторник спикеры будут обсуждать тему безопасности страны.
Об этом сообщает пресс-служба форума на своей странице в Facebook.
"Возвращаемся после майских! Жесткий локдаун в Киеве закончился, общественный транспорт заработал, поэтому гости и спикеры Форума "Украина 30" больше не будут иметь никаких препятствий! Форум начнется 11 мая с темы "безопасность страны", - говорится в сообщении.
В пресс-службе пообещали объявить имена участников и гостей ближе к событию и посоветовали следить за анонсами.
Напомним, в конце марта из-за локдауна в Киеве работу форума "Украина 30" приостановили.
Всеукраинский форум "Украина 30" стартовал 8 февраля. Всего запланировано 30 мероприятий, которые должны были проходить еженедельно. Данный форум посвящен 30-й годовщине Независимости Украины. По словам президента Владимира Зеленского, это "старт большого общественного диалога с участием власти, общественности и международных партнеров".
Президент сообщил, что в рамках форума будут говорить о безопасности и обороне, Крыме, Донбассе, коммунальных тарифах.
1 мая Киев вышел из "красной" зоны карантина. РБК-Украина рассказывало, что сейчас разрешено в столице.