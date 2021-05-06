Форум "Украина 30" во вторник возобновит работу: объявлена тема встречи

Всеукраинский форум "Украина 30" после майских праздников возобновит свою работу. Уже в следующий вторник спикеры будут обсуждать тему безопасности страны.

Об этом сообщает пресс-служба форума на своей странице в Facebook.

"Возвращаемся после майских! Жесткий локдаун в Киеве закончился, общественный транспорт заработал, поэтому гости и спикеры Форума "Украина 30" больше не будут иметь никаких препятствий! Форум начнется 11 мая с темы "безопасность страны", - говорится в сообщении. В пресс-службе пообещали объявить имена участников и гостей ближе к событию и посоветовали следить за анонсами.