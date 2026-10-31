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Зеленський прилетів до Стамбулу для перемовин з Ердоганом

14:48 31.10.2026 Сб
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

31 жовтня у Стамбулі запланована зустріч лідерів України та Туреччини. Серед ключових тем перемовин - судноплавство у Чорному морі, зміцнення партнерства та подальші дипломатичні перспективи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram президента України Володимира Зеленського.

Зеленський повідомив, що прибув до Стамбула разом із командою. За його словами, майбутні переговори мають значення для зміцнення захисту українців і розвитку співпраці між двома країнами.

Окремо президент наголосив на важливості питань, пов’язаних із судноплавством у Чорному морі. Також серед цілей візиту він назвав пошук реальних дипломатичних перспектив.

Крім зустрічі з Ердоганом, у програмі перебування в Стамбулі передбачена зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм.

Нагадаємо, 28 жовтня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив про готовність Анкари допомогти відновити дипломатичний процес між Україною та Росією.

Він також наголосив на прагненні домогтися припинення війни дипломатичним шляхом.

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УкраїнаТуреччинаРеджеп Тайіп ЕрдоганВолодимир Зеленський