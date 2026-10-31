Зеленский прилетел в Стамбул для переговоров с Эрдоганом

31 октября в Стамбуле запланирована встреча лидеров Украины и Турции. Среди ключевых тем переговоров - судоходство в Черном море, укрепление партнерства и дальнейшие дипломатические перспективы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский сообщил, что прибыл в Стамбул вместе с командой. По его словам, предстоящие переговоры имеют значение для укрепления защиты украинцев и развития сотрудничества между двумя странами.
Отдельно президент отметил важность вопросов, связанных с судоходством в Черном море. Также в целях визита он назвал поиск реальных дипломатических перспектив.
Кроме встречи с Эрдоганом, в программе пребывания в Стамбуле предусмотрена встреча с Вселенским патриархом Варфоломеем.
Напомним, 28 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности Анкары помочь возобновить дипломатический процесс между Украиной и Россией.
Он также отметил стремление добиться прекращения войны дипломатическим путем.