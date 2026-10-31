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Зеленский прилетел в Стамбул для переговоров с Эрдоганом

14:48 31.10.2026 Сб
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

31 октября в Стамбуле запланирована встреча лидеров Украины и Турции. Среди ключевых тем переговоров - судоходство в Черном море, укрепление партнерства и дальнейшие дипломатические перспективы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский сообщил, что прибыл в Стамбул вместе с командой. По его словам, предстоящие переговоры имеют значение для укрепления защиты украинцев и развития сотрудничества между двумя странами.

Отдельно президент отметил важность вопросов, связанных с судоходством в Черном море. Также в целях визита он назвал поиск реальных дипломатических перспектив.

Кроме встречи с Эрдоганом, в программе пребывания в Стамбуле предусмотрена встреча с Вселенским патриархом Варфоломеем.

Напомним, 28 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности Анкары помочь возобновить дипломатический процесс между Украиной и Россией.

Он также отметил стремление добиться прекращения войны дипломатическим путем.

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УкраинаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Зеленский