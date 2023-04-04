Зеленский на примере Финляндии сделал заявление о вступлении в НАТО: Видим, какой может быть скорость

Президент Владимир Зеленский поздравил Финляндию со вступлением в НАТО - с "надежной гарантией безопасности"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы украинского государства.

"Сегодня произошло историческое событие для нашего региона, для всей Европы, всего евроатлантического сообщества. Финляндия становится 31-м членом НАТО. Альянс крепчает на восточном фланге", - указал политик.

Зеленский отметил, что российская агрессия против Украины однозначно доказывает: только коллективные гарантии, только превентивные гарантии могут быть надежными.

"Именно об этом мы всегда и говорили. Говорили и о скорости - скорость решений безопасности имеет значение. Сейчас видим, какой может быть скорость процедур", - подчеркнул президент.