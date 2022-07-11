Зеленский приказал деоккупировать юг Украины: что говорят Силы обороны

Подготовка к деоккупации юга Украины от российских оккупантов продолжается с 24 февраля. Украинские военные готовы к освобождению и продвигаются к цели.
Об этом заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Мы готовы к освобождению и продвигаемся и ежедневно делаем эту работу. То, что оно будет больше соответствовать ожиданиям населения, конечно, с получением, усилением наших мощностей на артиллерийском направлении, это будет более динамично. Но давайте держать режим "тишины", который нам нужно, чтобы выполнить свою работу", - заявила она.
Ранее министр обороны Алексей Резников рассказал, что Зеленский приказал освободить южные области Украины.
Напомним, в Генштабе заявляли, что российские оккупанты пытаются остановить продвижение украинских военных на юге Украины.