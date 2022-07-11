Зеленский приказал деоккупировать юг Украины: что говорят Силы обороны

"Мы готовы к освобождению и продвигаемся и ежедневно делаем эту работу. То, что оно будет больше соответствовать ожиданиям населения, конечно, с получением, усилением наших мощностей на артиллерийском направлении, это будет более динамично. Но давайте держать режим "тишины", который нам нужно, чтобы выполнить свою работу", - заявила она.