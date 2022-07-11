Зеленський наказав деокупувати південь України: що говорять Сили оборони

Підготовка до деокупації півдня України від російських окупантів триває з 24 лютого. Українські військові готові до звільнення і просуваються до мети.
Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Ми готові до звільнення і просуваємося і щодня робимо цю роботу. Те, що воно буде більше відповідати очікуванням населення, звичайно, з отриманням, посиленням наших потужностей на артилерійському напрямку, це буде більш динамічно. Але давайте тримати режим "тиші", який нам потрібно, щоб виконати свою роботу", - заявила вона.
Раніше міністр оборони Олексій Резніков розповів, що Зеленський наказав звільнити південні області України.
Нагадаємо, в Генштабі заявляли, що російські окупанти намагаються зупинити просування українських військових на півдні України.