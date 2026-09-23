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Зеленський пригрозив Росії "генералом Морозом": "Це станеться вже цієї зими"

21:53 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Цієї зими погодний фактор може зіграти проти Росії, якщо вона продовжить удари по українській енергетиці та системах опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час виступу на Генасамблеї ООН.

За словами Зеленського, російська сторона може розраховувати на так званого "генерала Мороза". Так називають складні погодні умови, зокрема сильні морози та холод, які в різні періоди історії створювали додаткові труднощі для армій, що воювали на території Росії.

Президент зазначив, що російські чиновники навряд чи могли уявити сценарій, за якого цей фактор одного дня зіграє проти самої Росії.

"Жоден із російських чиновників не міг уявити, що "генерал Мороз", який століттями воював на боці Росії, одного дня перейде на бік тих, хто від неї захищається", - заявив Зеленський.

Він пояснив, що такий сценарій може реалізуватися вже найближчої зими. Водночас його умова безпосередньо пов'язана з російськими ударами по українській енергетичній інфраструктурі та системі опалення.

"Ми зробимо так, щоб це сталося вже цієї зими, якщо Росія продовжить атакувати нашу енергетику та опалення", - сказав президент.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Росія зацікавлена в енергетичному перемир'ї з Україною. Йдеться про можливе обмежене припинення взаємних ударів по енергетичних об'єктах.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий погодитися на такий формат. Україна готова припинити удари по російських енергооб'єктах, якщо Москва також зупинить атаки на українську енергетику.

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