Зеленський пригрозив "кадровими висновками" аутсайдерам з підготовки до зими

Глава держави розповів про результати доповіді прем'єр-міністерки Юлії Свириденко щодо забезпечення України пальним, а також реалізації планів стійкості в регіонах.

"Частина громад, на жаль, відстає у підготовчій роботі. Будемо робити висновки, зокрема й кадрові", - підкреслив президент.

Президент зауважив, що в країні продовжується підготовка до зимового періоду. Зокрема, йдеться про газ, захист для енергогенерації та логістики, а також постачання необхідного обладнання.

"Важливо, що уряд України та "Нафтогаз" абсолютно чітко виконують завдання з розбудови мережі додаткових енергетичних партнерств для України, яка здатна буде підтримати нашу державу та людей цієї зими й довгостроково", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, Україна накопичує запаси природного газу до опалювального сезону, відновлює пошкоджені енергетичні об'єкти та розгортає резервні джерела генерації. Водночас основні виклики для енергосистеми залишаються актуальними.

Згідно даними щодо виконання планів стійкості, реалізовано близько 40% запланованих заходів. Із передбачених 62 млрд гривень уже освоєно 22 млрд.