RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский пригрозил "кадровыми выводами" аутсайдерам по подготовке к зиме

19:50 30.06.2026 Вт
2 мин
В стране идет подготовка к зимнему периоду, но успевают не все
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Те области, которые отстают в подготовительной работе по реализации планов стойкости, ждут "кадровые решения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал о результатах доклада премьер-министра Юлии Свириденко об обеспечении Украины горючим, а также реализации планов стойкости в регионах.

"Часть громад, к сожалению, отстает в подготовительной работе. Будем делать выводы, в том числе и кадровые", - подчеркнул президент.

Президент отметил, что в стране продолжается подготовка к зимнему периоду. В частности, речь идет о газе, защите для энергогенерации и логистики, а также поставках необходимого оборудования.

"Важно, что правительство Украины и "Нафтогаз" абсолютно четко выполняют задачи по развитию сети дополнительных энергетических партнерств для Украины, которая способна будет поддержать наше государство и людей этой зимой и долгосрочно", - отметил глава государства.

Напомним, Украина накапливает запасы природного газа до отопительного сезона, восстанавливает поврежденные энергетические объекты и разворачивает резервные источники генерации. В то же время, основные вызовы для энергосистемы остаются актуальными.

Согласно данным по выполнению планов стойкости, реализовано около 40% запланированных мероприятий. Из предусмотренных 62 млрд гривен уже освоено 22 млрд.

В то же время темпы выполнения работ разнятся в зависимости от региона. От графика отстают Львовская, Ивано-Франковская области и Киев. Наилучшие результаты демонстрируют Днепропетровская, Киевская, Житомирская, Ровенская и Черкасская области.

Как ранее сообщали источники РБК-Украина, после рассмотрения на заседании СНБО вопроса подготовки столицы к отопительному сезону был решен не прибегать к радикальным кадровым изменениям в руководстве КГГА.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский