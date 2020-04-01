Зеленский пригрозил жесткими действиями в ответ на уклонение от обсервации

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский отреагировал на побег украинцев из обсервации

Уклонение от прохождения обязательной обсервации после возвращения в Украину из-за границы будет жестко наказываться. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, глава государства отреагировал на случаи, когда эвакуированные из-за границы украинцы уклонились от прохождения обязательной обсервации. Речь идет о недавнем бегстве граждан из аэропорта "Борисполь" и отеля "Казацкий",

"А тем гражданам, которые ломают двери аэропорта, я могу сказать только одно, государство не позволит вам быть эгоистами. Если кто-то не понимает, что создает потенциальный риск для окружающих, если кому-то безразлично, то именно государство будет защищать здоровья миллионов граждан. Не уговорами и рекомендациями, а жесткими действиями", - заявил Зеленский.

Дорогие украинцы! В Киев прибыл очередной груз из Китая – это несколько десятков тысяч респираторов, столько же костюмов защиты, 300 тысяч экспресс-тестов, а также 40 тысяч пар защитных очков. Кроме этого, отдельной доставкой в Украину уже прибыли 100 тысяч ПЦР-тестов. Подчеркну, этот и все предыдущие грузы равномерно распределяются и отправляются к каждому региону Украины. Также сегодня состоялось заседание правительства, на котором принято несколько важных решений. Спасибо за поддержку инициативы об ежемесячную доплату в размере 500 гривен людям старше 80 лет. Понимаем, что это не идеал, но людям станет хоть немножечко легче. Кроме того, хочу отметить решение о выплате в этом месяце 1 тысячи гривен тем гражданам, которые имеют пенсию меньше 5 тысяч, а также определенным уязвимым категориям населения. Важным является и запланирована на 1 мая 2020 года индексация пенсий. Все эти инициативы требуют принятия изменений в Государственный бюджет Украины. Убежден, что народные депутаты в ближайшие дни проголосуют за эти изменения и не заберут у людей такую важную поддержку. Зберігаймо спокойствие и холодную голову. Останемся дома! Пляжи никто не украдет и песок вагонами не вывезет. Парки никуда не исчезнут. Прогулки – подождут. Мы – украинцы. Мы выстоим. И обязательно отметим нашу общую победу на площадях, в парках, на пикниках и пляжах. Но этой победы нужно дождаться. Опубликовано Владимиром Зеленским Среда, 1 апреля 2020 г.

Напомним, сегодня в МВД рассказали, что из киевского отеля "Казацкий", где проходят обсервацию эвакуированные из-за рубежа украинцы, сбежали несколько десятков человек. Сейчас правоохранители устанавливают количество беглецов и разыскивают их.

Кроме того, в воскресенье, 29 марта, эвакуированные из Вьетнама украинцы сбежали из аэропорта "Борисполь", чтобы не проходить обязательную 14-дневную обсервацию. Обязательная обсервация была главным условием возвращения граждан в Украину.