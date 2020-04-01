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Зеленський пригрозив жорсткими діями у відповідь на ухилення від обсервації

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 19:39
Зеленський пригрозив жорсткими діями у відповідь на ухилення від обсервації
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський відреагував на втечу українців з обсервації

Ухилення від проходження обов'язкової обсервації після повернення в Україну з-за кордону буде жорстко каратися. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, глава держави відреагував на випадки, коли евакуйовані з-за кордону українці ухилилися від проходження обов'язкової обсервації. Мова йде про нещодавню втечу громадян з аеропорту "Бориспіль" та готелю "Козацький",

"А тим громадянам, які ламають двері аеропорту, я можу сказати лише одне, держава не дозволить вам бути егоїстами. Якщо хтось не розуміє, що створює потенційний ризик для оточення, якщо комусь байдуже, то саме держава буде захищати здоров'я мільйонів громадян. Не умовляннями та рекомендаціями, а жорсткими діями", - заявив Зеленський.

Дорогі українці! До Києва прибув черговий вантаж із Китаю – це кілька десятків тисяч респіраторів, стільки ж костюмів захисту, 300 тисяч експрес-тестів, а також 40 тисяч пар захисних окулярів. Крім цього, окремою доставкою до України вже прибули 100 тисяч ПЛР-тестів. Підкреслю, цей і всі попередні вантажі рівномірно розподіляються та відправляються до кожного регіону України. Також сьогодні відбулося засідання уряду, на якому ухвалено декілька важливих рішень. Дякую за підтримку ініціативи про щомісячну доплату в розмірі 500 гривень людям, старшим 80 років. Розуміємо, що це не ідеал, але людям стане хоч трішечки легше. Крім того, хочу відзначити рішення про виплату в цьому місяці 1 тисячі гривень тим громадянам, які мають пенсію менше 5 тисяч, а також певним вразливим категоріям населення. Важливою є й запланована на 1 травня 2020 року індексація пенсій. Усі ці ініціативи потребують ухвалення змін до Державного бюджету України. Переконаний, що народні депутати найближчими днями проголосують за ці зміни та не заберуть у людей таку важливу підтримку. Зберігаймо спокій та холодну голову. Залишаймося вдома! Пляжі ніхто не вкраде й пісок вагонами не вивезе. Парки нікуди не зникнуть. Прогулянки – почекають. Ми – українці. Ми вистоїмо. І обов’язково відзначимо нашу спільну перемогу на площах, у парках, на пікніках і пляжах. Але цієї перемоги треба дочекатися.

Опубліковано Володимиром Зеленським Середа, 1 квітня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні у МВС розповіли, що з київського готелю "Козацький", де проходять обсервацію евакуйовані з-за кордону українці, втекли декілька десятків осіб. Зараз правоохоронці встановлюють кількість втікачів та розшукують їх.

Крім того, у неділю, 29 березня, евакуйовані з В'єтнаму українці втекли з аеропорту "Бориспіль", щоб не проходити обов'язкову 14-денну обсервацію. Обов'язкова обсервація була головною умовою повернення громадян в Україну.

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