Без обсервации возвращение в Украину будет невозможным, - Зеленский

Все граждане, которые возвращаются из-за границы, обязаны пройти 14-дневную обсервацию
Возвращение украинцев из-за границы без прохождения обязательной обсервации в течение 2 недель будет невозможным из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает корреспондент РБК-Украина.
По словам главы государства, сейчас власти работают над обеспечением украинцев местами для прохождения обязательной 14-дневной обсервации по возвращению из-за границы.
"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить места для обязательной обсервации украинцев, возвращающихся из-за рубежа. Без нее возвращение в Украину будет невозможным", - заявил Зеленский.
Дорогі українці! До Києва прибув черговий вантаж із Китаю – це кілька десятків тисяч респіраторів, стільки ж костюмів захисту, 300 тисяч експрес-тестів, а також 40 тисяч пар захисних окулярів. Крім цього, окремою доставкою до України вже прибули 100 тисяч ПЛР-тестів. Підкреслю, цей і всі попередні вантажі рівномірно розподіляються та відправляються до кожного регіону України. Також сьогодні відбулося засідання уряду, на якому ухвалено декілька важливих рішень. Дякую за підтримку ініціативи про щомісячну доплату в розмірі 500 гривень людям, старшим 80 років. Розуміємо, що це не ідеал, але людям стане хоч трішечки легше. Крім того, хочу відзначити рішення про виплату в цьому місяці 1 тисячі гривень тим громадянам, які мають пенсію менше 5 тисяч, а також певним вразливим категоріям населення. Важливою є й запланована на 1 травня 2020 року індексація пенсій. Усі ці ініціативи потребують ухвалення змін до Державного бюджету України. Переконаний, що народні депутати найближчими днями проголосують за ці зміни та не заберуть у людей таку важливу підтримку. Зберігаймо спокій та холодну голову. Залишаймося вдома! Пляжі ніхто не вкраде й пісок вагонами не вивезе. Парки нікуди не зникнуть. Прогулянки – почекають. Ми – українці. Ми вистоїмо. І обов’язково відзначимо нашу спільну перемогу на площах, у парках, на пікніках і пляжах. Але цієї перемоги треба дочекатися.Опубліковано Володимиром Зеленським Середа, 1 квітня 2020 р.
Напомним, ранее сообщалось, что из отеля "Казацкий" бежали десятки людей, которые должны были пройти обязательную 14-дневную обсервацию после возвращения из Бали. Сейчас правоохранители устанавливают точное количество беглецов. Нарушителям грозит 17 тысяч гривен штрафа.
Как писало РБК-Украина, украинцам на обсервации будут делать ПЦР-тесты на коронавирус. Проверять граждан будут на пятый-шестой день обсервации. Если результаты покажут отрицательный результат, их отпустят на самоизоляцию домой.