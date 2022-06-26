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Зеленский пригрозил причастным к ракетным ударам россиянам: мы всех вас найдем

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Украина найдет и привлечет к ответственности всех россиян, причастных к ракетным ударам по украинской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Все летчики, диспетчеры, техники и другие люди, которые обеспечивают запуск ракет по Украине должны понимать, мы всех вас найдем. Каждый из вас будет отвечать за эти удары. Если кто-то думает, что уйдет от ответственности, сказав, что такой был приказ, вы ошибаетесь. Когда ваши ракеты бьют по жилым домам, это военные преступления. Суд - вот, что вас всех ожидает", - заявил Зеленский.

Он добавил, что виновные не смогут спрятаться ни на берегах Каспийского моря, ни в Беларуси.

Напомним, сегодня украинская территория подверглась массированным ракетным ударам. В частности, в Киеве ракета попала в многоэтажку, в результате чего один человек погиб и несколько пострадали.

Также были зафиксированы прилеты в Черкасской области.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины