Зеленський пригрозив причетним до ракетних ударів росіянам: ми всіх вас знайдемо

Україна знайде та притягне до відповідальності всіх росіян, причетних до ракетних ударів по українській території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.
"Всі льотчики, диспетчери, техніки та інші люди, які забезпечують запуск ракет по Україні повинні розуміти, ми всіх вас знайдемо. Кожен з вас буде відповідати за ці удари. Якщо хтось думає, що уникне відповідальності, сказавши, що такий був наказ, ви помиляєтеся. Коли ваші ракети б'ють по житлових будинках, це військові злочини. Суд - ось, що вас всіх чекає", - заявив Зеленський.
Він додав, що винні не зможуть сховатися ані на берегах Каспійського моря, ані в Білорусі.
Нагадаємо, сьогодні українська територія піддалася масованим ракетним ударам. Зокрема, в Києві ракета влучила у багатоповерхівку, в результаті чого одна особа загинула і кілька постраждали.
Також були зафіксовані прильоти в Черкаській області.
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