Зеленський пригрозив причетним до ракетних ударів росіянам: ми всіх вас знайдемо

Україна знайде та притягне до відповідальності всіх росіян, причетних до ракетних ударів по українській території.

"Всі льотчики, диспетчери, техніки та інші люди, які забезпечують запуск ракет по Україні повинні розуміти, ми всіх вас знайдемо. Кожен з вас буде відповідати за ці удари. Якщо хтось думає, що уникне відповідальності, сказавши, що такий був наказ, ви помиляєтеся. Коли ваші ракети б'ють по житлових будинках, це військові злочини. Суд - ось, що вас всіх чекає", - заявив Зеленський.

Він додав, що винні не зможуть сховатися ані на берегах Каспійського моря, ані в Білорусі.