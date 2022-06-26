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Зеленський пригрозив причетним до ракетних ударів росіянам: ми всіх вас знайдемо

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Україна знайде та притягне до відповідальності всіх росіян, причетних до ракетних ударів по українській території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Всі льотчики, диспетчери, техніки та інші люди, які забезпечують запуск ракет по Україні повинні розуміти, ми всіх вас знайдемо. Кожен з вас буде відповідати за ці удари. Якщо хтось думає, що уникне відповідальності, сказавши, що такий був наказ, ви помиляєтеся. Коли ваші ракети б'ють по житлових будинках, це військові злочини. Суд - ось, що вас всіх чекає", - заявив Зеленський.

Він додав, що винні не зможуть сховатися ані на берегах Каспійського моря, ані в Білорусі.

Нагадаємо, сьогодні українська територія піддалася масованим ракетним ударам. Зокрема, в Києві ракета влучила у багатоповерхівку, в результаті чого одна особа загинула і кілька постраждали.

Також були зафіксовані прильоти в Черкаській області.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України