Зеленский пригрозил политикам за попытки сорвать эвакуацию из Уханя

Накануне эвакуации украинцев из китайского Уханя президент Владимир Зеленский призвал политиков воздержаться от провокаций. Соответствующее заявление он сделал на брифинге по итогам заседания СНБО, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в контексте эвакуации из китайского Уханя власти полностью контролируют ситуацию.

"Мы должны забирать наших граждан, и мы полностью готовы к эвакуации украинцев. Я хочу обратиться к некоторым политическим партий, которые обращаются к жителям, подстрекают их перекрывать дороги. Мы должны понимать, мы забираем своих ... по поводу этих "товарищей" ... Если вы будете перекрывать дороги, мы привезем всех наших граждан в Конча-Заспу в их особняки", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что Украина эвакуирует из Китая граждан более 10 стран. В частности, с запросом о помощи в эвакуации обратились Норвегия, Израиль, Беларусь, Испания, Черногория, Аргентина, Доминиканская Республика, Эквадор, Коста-Рика, Панама и другие страны.

Ранее также сообщалось, что эвакуированных из Китая украинцев возьмут под круглосуточную охрану.