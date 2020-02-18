ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский пригрозил политикам за попытки сорвать эвакуацию из Уханя

Новости » Политика     18.02.2020 - 13:05
Зеленский пригрозил политикам за попытки сорвать эвакуацию из Уханя
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский пригрозил, что привезет эвакуированных в особняки в Конча-Заспе

Накануне эвакуации украинцев из китайского Уханя президент Владимир Зеленский призвал политиков воздержаться от провокаций. Соответствующее заявление он сделал на брифинге по итогам заседания СНБО, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в контексте эвакуации из китайского Уханя власти полностью контролируют ситуацию.

"Мы должны забирать наших граждан, и мы полностью готовы к эвакуации украинцев. Я хочу обратиться к некоторым политическим партий, которые обращаются к жителям, подстрекают их перекрывать дороги. Мы должны понимать, мы забираем своих ... по поводу этих "товарищей" ... Если вы будете перекрывать дороги, мы привезем всех наших граждан в Конча-Заспу в их особняки", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что Украина эвакуирует из Китая граждан более 10 стран. В частности, с запросом о помощи в эвакуации обратились Норвегия, Израиль, Беларусь, Испания, Черногория, Аргентина, Доминиканская Республика, Эквадор, Коста-Рика, Панама и другие страны.

Ранее также сообщалось, что эвакуированных из Китая украинцев возьмут под круглосуточную охрану.

Зеленский: провокация на Донбассе не изменит курс
Новости Украины Владимир Зеленскийэвакуациявирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь