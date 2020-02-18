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Зеленський пригрозив політикам за спроби зірвати евакуацію з Уханя

Новини » Політика     18.02.2020 - 13:05
Зеленський пригрозив політикам за спроби зірвати евакуацію з Уханя
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський пригрозив, що привезе евакуйованих в особняки у Конча-Заспі

Напередодні евакуації українців з китайського Уханя президент Володимир Зеленський закликав політиків утриматися від провокацій. Відповідну заяву він зробив на брифінгу за підсумками засідання РНБО, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в контексті евакуації з китайського Уханя влада повністю контролює ситуацію.

"Ми повинні забирати наших громадян, і ми повністю готові до евакуації українців. Я хочу звернутися до деяких політичних партій, які звертаються до мешканців, підбурюють їх перекривати дороги. Ми повинні розуміти, ми забираємо своїх ... з приводу цих "товаришів" ... Якщо ви будете перекривати дороги, ми привеземо всіх наших громадян в Конча-Заспу в їх особняки", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна евакуює з Китаю громадян більше 10 країн. Зокрема, із запитом про допомогу в евакуації звернулися Норвегія, Ізраїль, Білорусь, Іспанія, Чорногорія, Аргентина, Домініканська Республіка, Еквадор, Коста-Ріка, Панама та інші країни.

Раніше також повідомлялося, що евакуйованих з Китаю українців візьмуть під цілодобову охорону.

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