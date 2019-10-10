Зеленский пригрозил партии "Слуга народа" роспуском

Президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне пригрозил партии "Слуга народа" роспуском, если они будут ссориться. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский заявил, что может распустить партию через год, если они "начнут есть друг друга".

"Люди их выбирали. Они победили благодаря мне и благодаря тому, что многие из них что-то значат. Я не хочу ломать эту партию. Они знают мое отношение. Если они начнут есть друг друга - я через год их распущу", - заявил он.

Напомним, 12 сентября первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Верховная Рада Украины 9 созыва впервые провалила голосование за закон. Речь идет о законопроекте №1075 "О внесении изменений в закон" О правопреемстве Украины "об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины".

Кроме того, напомним, что Рада отказалась разрешить прослушку нардепов.

До этого Верховная рада отправила на повторное второе чтение законопроект №1009 президента Владимира Зеленского, который предусматривает разрешение на прослушку нардепов.

Добавим также, президент предлагает лишать депутатов мандата за кнопкодавство и прогулы. В случае отсутствия народного депутата Украины без уважительных причин на трети пленарных заседаний у него планируют забирать мандат.