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Зеленский пригласил в Украину канцлера Австрии

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский сегодня, 2 июня, провел телефонный разговор с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцом. Глава государства предложил Курцу в ближайшее время посетить Украину.

Об этом сообщил Офис президента.

В ходе разговора Зеленский рассказал Курцу об актуальной ситуации на Донбассе, а также о недавней эскалации ситуации вдоль границ Украины. Президент также ознакомил австрийского канцлера с Крымской платформой.

Курц и Зеленский, в частности, обсудили ход выполнения договоренностей, которые были достигнуты во время визита украинского президента в Австрию, а также отметили оживление двусторонней торговли.

Стороны также обменялись мнениями по борьбе с пандемией коронавируса и обсудили прогресс в реализации ряда инвестиционных проектов в Украине с участием австрийского бизнеса.

Отдельное внимание было уделено приоритетной задаче диалога между Украиной и ЕС. Курц, со своей стороны, поддержал евроинтеграционные стремления Украины.

Напомним, накануне представитель Офиса президента призвал Австрию продолжить мониторинг отвода войск России от границы Украины.

Добавим, в конце апреля Курц выступал против новых санкций против России.

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