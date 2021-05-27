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В ОП призвали Австрию продолжить мониторинг отвода войск России от границы Украины

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Киев, Четверг 27 мая 2021 21:54
В ОП призвали Австрию продолжить мониторинг отвода войск России от границы Украины Фото: Офис президента призвал Австрию следить за войсками РФ возле Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сегодня, 27 мая, провел разговор с руководителем Департамента внешнеполитических вопросов ведомства канцлера Австрии Барбарой Каудель-Енсен. Говорили о российских войсках возле Украины.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Как заявил Жовква, именно четкая позиция международных партнеров Украины, в том числе Австрии, помогла избежать обострения ситуации в регионе. В то же время он акцентировал внимание австрийской стороны на необходимости дальнейшего мониторинга процесса отвода российских войск от границы с Украиной.

Кроме того, представитель ОП рассказал Каудель-Йенсен о запланированном на 23 августа 2021 года учредительном саммите Крымской платформы. Он еще раз пригласил руководство Австрии присоединиться к этому международному форуму.

Напомним, в начале апреля Россия начала массово стягивать свои войска к границе с Украиной. В то же время в разведке предупреждали, что Россия готова перейти в наступление. Однако под санкционным и политическим давлением Россия заявила, что отводится свои войска.

Добавим, как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, если Россия пойдет на полномасштабную эскалацию - может начаться мировая война.

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