Зеленский пригласил в Украину канцлера Австрии
Президент Владимир Зеленский сегодня, 2 июня, провел телефонный разговор с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцом. Глава государства предложил Курцу в ближайшее время посетить Украину.
Об этом сообщил Офис президента.
В ходе разговора Зеленский рассказал Курцу об актуальной ситуации на Донбассе, а также о недавней эскалации ситуации вдоль границ Украины. Президент также ознакомил австрийского канцлера с Крымской платформой.
Курц и Зеленский, в частности, обсудили ход выполнения договоренностей, которые были достигнуты во время визита украинского президента в Австрию, а также отметили оживление двусторонней торговли.
Стороны также обменялись мнениями по борьбе с пандемией коронавируса и обсудили прогресс в реализации ряда инвестиционных проектов в Украине с участием австрийского бизнеса.
Отдельное внимание было уделено приоритетной задаче диалога между Украиной и ЕС. Курц, со своей стороны, поддержал евроинтеграционные стремления Украины.
Напомним, накануне представитель Офиса президента призвал Австрию продолжить мониторинг отвода войск России от границы Украины.
Добавим, в конце апреля Курц выступал против новых санкций против России.