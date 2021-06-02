Зеленский пригласил в Украину канцлера Австрии

Президент Владимир Зеленский сегодня, 2 июня, провел телефонный разговор с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцом. Глава государства предложил Курцу в ближайшее время посетить Украину.

В ходе разговора Зеленский рассказал Курцу об актуальной ситуации на Донбассе, а также о недавней эскалации ситуации вдоль границ Украины. Президент также ознакомил австрийского канцлера с Крымской платформой.

Курц и Зеленский, в частности, обсудили ход выполнения договоренностей, которые были достигнуты во время визита украинского президента в Австрию, а также отметили оживление двусторонней торговли.

Стороны также обменялись мнениями по борьбе с пандемией коронавируса и обсудили прогресс в реализации ряда инвестиционных проектов в Украине с участием австрийского бизнеса.

Отдельное внимание было уделено приоритетной задаче диалога между Украиной и ЕС. Курц, со своей стороны, поддержал евроинтеграционные стремления Украины.