Зеленський запросив в Україну канцлера Австрії

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 2 червня, провів телефонну розмову з федеральним канцлером Австрії Себастьяном Курцом. Глава держави запропонував Курцу найближчим часом відвідати Україну.

Про це повідомив Офіс президента .

В ході розмови Зеленський розповів Курцу про актуальну ситуацію на Донбасі, а також про нещодавню ескалацію ситуації вздовж кордонів України. Президент також ознайомив австрійського канцлера з Кримською платформою.

Курц та Зеленський, зокрема, обговорили перебіг виконання домовленостей, які були досягнуті під час візиту українського президента в Австрію, а також відзначили пожвавлення двосторонньої торгівлі.

Сторони також обмінялися думками щодо боротьби з пандемією коронавірусу та обговорили прогрес у реалізації низки інвестиційних проектів в Україні за участю австрійського бізнесу.

Окрема увага була приділена пріоритетним завданням діалогу між Україною та ЄС. Курц, зі свого боку, підтримав євроінтеграційні прагнення України.