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Зеленський запросив в Україну канцлера Австрії

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Київ, Середа 02 червня 2021 21:37
Зеленський запросив в Україну канцлера Австрії Фото: Себастьян Курц, канцлер Австрії (flickr.com/mfarussia)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 2 червня, провів телефонну розмову з федеральним канцлером Австрії Себастьяном Курцом. Глава держави запропонував Курцу найближчим часом відвідати Україну.

Про це повідомив Офіс президента.

В ході розмови Зеленський розповів Курцу про актуальну ситуацію на Донбасі, а також про нещодавню ескалацію ситуації вздовж кордонів України. Президент також ознайомив австрійського канцлера з Кримською платформою.

Курц та Зеленський, зокрема, обговорили перебіг виконання домовленостей, які були досягнуті під час візиту українського президента в Австрію, а також відзначили пожвавлення двосторонньої торгівлі.

Сторони також обмінялися думками щодо боротьби з пандемією коронавірусу та обговорили прогрес у реалізації низки інвестиційних проектів в Україні за участю австрійського бізнесу.

Окрема увага була приділена пріоритетним завданням діалогу між Україною та ЄС. Курц, зі свого боку, підтримав євроінтеграційні прагнення України.

Нагадаємо, напередодні представник Офісу президента закликав Австрію продовжити моніторинг відведення військ Росії від кордону України.

Додамо, наприкінці квітня Курц виступав проти нових санкцій проти Росії.

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