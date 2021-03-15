Зеленский пригласил премьера Швеции на саммит Крымской платформы в августе

"В рамках празднования 30-й годовщины независимости Украины мы планируем проведение ряда важных международных мероприятий. Будем рады приветствовать вас на инаугурационном саммите Крымской платформы 23 августа в Киеве", - сказал Зеленский и пригласил премьер-министра Швеции к участию в торжествах по случаю празднования 30-й годовщины независимости нашего государства.

Кроме этого, была обсуждена ситуация по борьбе с коронавирусом в обеих государствах и обеспечению Украины вакциной, лицензированной западными странами.

Глава государства поблагодарил за неизменную поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировал Стефана Левена о безопасностной ситуации на Донбассе и инициативах Украины, призванных усилить реакцию международного сообщества на оккупацию Крыма и г. Севастополя.

Лидеры обсудили углубление двустороннего взаимодействия в сфере обороны и перспективы сотрудничества двух государств в рамках партнерства НАТО с расширенными возможностями.

Владимир Зеленский также поблагодарил шведскую сторону за поддержку и весомую практическую помощь Украине в реализации реформ.

Стороны уделили внимание путям активизации торгово-экономического сотрудничества.

"Наш приоритет - найти новые пути возвращения тенденций в двусторонней торговли до уровня, который предшествовал пандемии коронавируса", - отметил глава государства.

Президент Украины также положительно отметил выход всемирно известных шведских компаний и брендов на рынок Украины, в частности начало работы в Киеве первого магазина компании ИКЕА.

"Стороны отметили взаимную инициативу работать в направлении перенимания опыта Швеции по строительству мусороперерабатывающих заводов в Украине. Стефан Левен пригласил Владимира Зеленского посетить Швецию и принять участие в форуме памяти жертв Холокоста и борьбы с антисемитизмом, который должен состояться в октябре этого года в Стокгольме", - говорится в сообщении.