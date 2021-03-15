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Зеленський запросив прем'єра Швеції на саміт Кримської платформи у серпні

Автор: Андрій Василюк

Президент України Володимир Зеленський запросив прем’єр-міністра Швеції Стефана Левена на інавгураційний саміт Кримської платформи 23 серпня у Києві.

Про це сказав Зеленський в ході телефонної розмови з Левеном, повідомили в прес-службі ОП

"У межах відзначення 30-ї річниці незалежності України ми плануємо проведення низки важливих міжнародних заходів. Будемо раді вітати вас на інавгураційному саміті Кримської платформи 23 серпня у Києві", - сказав Зеленський і запросив прем’єр-міністра Швеції до участі в урочистостях з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності нашої держави.

Окрім цього, було обговорено ситуацію щодо боротьби з коронавірусом в обох державах та забезпечення України вакциною, ліцензованою західними країнами.

Глава держави подякував за незмінну підтримку Швецією суверенітету й територіальної цілісності України та поінформував Стефана Левена про безпекову ситуацію на Донбасі й ініціативи України, покликані посилити реакцію міжнародної спільноти на окупацію Криму та м. Севастополя.

Лідери обговорили поглиблення двосторонньої взаємодії у сфері оборони та перспективи співпраці двох держав у межах партнерства НАТО з розширеними можливостями.

Володимир Зеленський також подякував шведській стороні за підтримку та вагому практичну допомогу Україні в реалізації реформ.

Сторони приділили увагу шляхам активізації торговельно-економічної співпраці.

"Наш пріоритет - знайти нові шляхи повернення тенденцій у двосторонній торгівлі до рівня, який передував пандемії коронавірусу", - зазначив глава держави.

Президент України також позитивно відзначив вихід всесвітньо відомих шведських компаній і брендів на ринок України, зокрема початок роботи в Києві першого магазину компанії ІКЕА.

"Сторони відзначили взаємну ініціативу працювати у напрямку переймання досвіду Швеції з будівництва сміттєпереробних заводів в Україні. Стефан Левен запросив Володимира Зеленського відвідати Швецію та взяти участь у форумі пам’яті жертв Голокосту та боротьби з антисемітизмом, що має відбутися у жовтні цього року в Стокгольмі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кримська платформа - це перша серйозна ініціатива України з деокупації півострова. На серпень 2021 року запланований перший міжнародний саміт у Києві. Низка закордонних партнерів України підтвердили зацікавленість в участі у Кримській платформі.

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Новини України Володимир Зеленський
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