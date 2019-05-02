Зеленский пригласил представителей бизнеса на встречу

Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский пригласил представителей крупного, малого и среднего бизнеса на встречу. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

При этом дату и место встречи в сообщении он не указал.

"При моем президентстве отношения с предпринимателями будут прозрачными. Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей. Поэтому официально приглашаю представителей крупного, малого и среднего бизнеса на встречу - уже в ближайшие дни. Расставим все точки над "і" - говорится в его сообщении.

Напомним, в команде кандидата Владимира Зеленского надеются, что Верховная рада поддержит законопроект "Об амнистии капитала". Зеленский отметил, что готов встретиться с олигархами Украины.

Тогда Зеленский заявил: "Среди наших законопроектов является законопроект "Об амнистии капитала". Что касается олигархов, я готов к этой встрече с большим бизнесом. Я думаю, что процент они могут больший пожертвовать Украине, которая дала им миллиарды. И правила должны быть для всех одинаковые. Я уверен, что мы со всем бизнесом договоримся. Мы хотим детенизации капитала. Главный вопрос поддержит ли Верховная рада этот законопроект".