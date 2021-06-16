Зеленский пригласил нового премьера Израиля на саммит Крымской платформы

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Он поздравил его с формированием нового правительства Израиля и пригласил в Украину для участия в саммите Крымской платформы .

Зеленский поздравил Беннета с назначением на должность премьер-министра Израиля и выразил надежду на плодотворное сотрудничество между обеими странами.

"Наши дружественные народы объединяет многовековая общая история и тесные межчеловеческие контакты. Совместными усилиями должны углубить близкие, партнерские отношения между Украиной и Израилем. Рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество с вами и вашим правительством", - сказал Зеленский.

Также Зеленский пригласил премьер-министра Израиля посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины. Он проинформировал Беннета о запланированных мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра и выразил надежду на высокий уровень представительства израильской стороны.

Также стороны отметили успешный старт Соглашения о свободной торговле между Израилем и Украиной, дальнейшая практическая имплементация которой должна способствовать наращиванию торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в сфере инвестиций.