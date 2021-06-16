ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский пригласил нового премьера Израиля на саммит Крымской платформы

Новина українською →
Украина, Среда 16 июня 2021 23:46
Зеленский пригласил нового премьера Израиля на саммит Крымской платформы Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Он поздравил его с формированием нового правительства Израиля и пригласил в Украину для участия в саммите Крымской платформы.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский поздравил Беннета с назначением на должность премьер-министра Израиля и выразил надежду на плодотворное сотрудничество между обеими странами.

"Наши дружественные народы объединяет многовековая общая история и тесные межчеловеческие контакты. Совместными усилиями должны углубить близкие, партнерские отношения между Украиной и Израилем. Рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество с вами и вашим правительством", - сказал Зеленский.

Также Зеленский пригласил премьер-министра Израиля посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины. Он проинформировал Беннета о запланированных мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра и выразил надежду на высокий уровень представительства израильской стороны.

Также стороны отметили успешный старт Соглашения о свободной торговле между Израилем и Украиной, дальнейшая практическая имплементация которой должна способствовать наращиванию торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в сфере инвестиций.

Напомним, в Израиле назначили новое правительство. В нем впервые за 12 лет не будет представителей политсилы Биньямина Нетаньяху. Премьером стал Нафтали Беннетт.

Ранее сообщалось, что на саммит Крымской платформы также приедут лидеры Евросоюза. Украина ждет в Киеве Жозепа Борреля, Валдиса Домбровскиса и Шарля Мишеля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль
NEWS
Украина, Навальный и отношения между странами: о чем говорили Байден и Путин в Женеве
Украина, Навальный и отношения между странами: о чем говорили Байден и Путин в Женеве
DAILY
Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО