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Зеленський запросив нового прем'єра Ізраїлю на саміт Кримської платформи

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Україна, Середа 16 червня 2021 23:46
Зеленський запросив нового прем'єра Ізраїлю на саміт Кримської платформи Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Президент України Володимир Зеленський поговорив по телефону з новим прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом. Він привітав його з формуванням нового уряду Ізраїлю і запросив в Україну для участі у саміті Кримської платформи.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Зеленський привітав Беннета з призначенням на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю і висловив надію на плідну співпрацю між обома країнами.

"Наші дружні народи об’єднує багатовікова спільна історія та тісні міжлюдські контакти. Спільними зусиллями маємо поглибити близькі, партнерські відносини між Україною та Ізраїлем. Розраховую на подальшу плідну співпрацю з вами та вашим урядом", - сказав Зеленський.

Також Зеленський запросив прем'єр-міністра Ізраїлю відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи в Києві та заходах з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. Він поінформував Беннета про заплановані заходи до 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру і висловив надію на високий рівень представництва ізраїльської сторони.

Також сторони відзначили успішний старт Угоди про вільну торгівлю між Ізраїлем і Україною, подальша практична імплементація якої повинна сприяти нарощуванню торговельно-економічного співробітництва та взаємодії у сфері інвестицій.

Нагадаємо, в Ізраїлі призначили новий уряд. У ньому вперше за 12 років не буде представників політсили Біньяміна Нетаньяху. Прем'єром став Нафталі Беннетт.

Раніше повідомлялося, що на саміт Кримської платформи також приїдуть лідери Євросоюзу. Україна чекає в Києві Жозепа Борреля, Валдіса Домбровскіса і Шарля Мішеля.

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