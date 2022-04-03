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Зеленський запросив Меркель і Саркозі в Бучу: побачити наслідки політики поступок РФ

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Неділя 03 квітня 2022 21:20
Зеленський запросив Меркель і Саркозі в Бучу: побачити наслідки політики поступок РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Україна Володимир Зеленський звернувся до колишніх канцлера Німеччини й президента Франції Ангели Меркель й Ніколи Саркозі. Запросив їх особисто відвідати Бучу, аби побачити закатованих українців й наслідки політичних поступок Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

За словами Зеленського, військові злочини російських загарбників на території України є наслідком політичних поступок Кремлю протягом останніх 14 років.

"Я запрошую пані Меркель і пана Саркозі відвідати Бучу й побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії. Побачити на власні очі закатованих українців і українок", - заявив президент.

Як відзначив президент, Україна не звинувачує Захід в тому, що відбувається під час війни сьогодні, однак має повне право говорити про нерішучість інших країн.

"Хочу, щоб мене зрозуміли правильно. Ми не звинувачуємо Захід. Ми не звинувачуємо нікого, крім конкретних російських військових, які скоїли це проти наших людей. Окрім ще тих, хто віддавав їм накази. Але ми маємо право говорити про нерішучість", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що зі звільнених від російських загарбників районів Київської області вивезли тіла 410 цивільних.

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