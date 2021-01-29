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Зеленский пригласил главу Еврокомиссии на первое заседание Крымской платформы

Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен к участию в Крымской платформе. Учредительное собрание платформы состоится в августе 2021 года.

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Об этом сообщает Офис президента.

Во время телефонного разговора Зеленский ознакомил фон дер Ляйен с инициативой по запуску Крымской платформы.

В разговоре с главой Еврокомиссии президент Владимир Зеленский также заявил, что полученных по механизму COVAX вакцин от коронавируса будет мало для прививки необходимого количества украинцев. Поэтому он попросил Еврокомиссию помочь Украине в переговорах с производителями.

На прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль пригласил к участию в Крымской платформе канадское правительство. Тогда он общался с вице-премьер министром и министром финансов Канады Христей Фриланд.

Ранее стало известно, что саммит "Крымской платформы" состоится 23 августа 2021 года. На саммите планируют принять конкретные решения относительно деоккупации полуострова.

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