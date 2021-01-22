Крымская платформа и безвиз: Шмыгаль поговорил с вице-премьером Канады Фриланд

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с вице-премьер министром и министром финансов Канады Христей Фриланд. Обсуждали различные вопросы сотрудничества стран.

Об этом сообщает Кабинет министров Украины.

В разговоре обсуждали развитие экономического сотрудничества, в рамках которого может быть расширено соглашение о свободной торговле на сферы инвестиций и услуг.

Шмыгаль также высказал заинтересованность Украины в либерализации визового режима, заявив о готовности принять канадских экспертов для оценки готовности страны критериям для либерализации.

Также Шмыгаль пригласил Канаду включиться в работу Крымской платформы, а также на празднование 30-летия независимости Украины 24 августа.

Ранее глава Кабинета министров Денис Шмыгаль рассказал о создании фондового рынка в Украине. Уже на следующей неделе ожидается подписание меморандума о его создании.

Также Министерство социальной политики подготовило проект постановления о компенсации потребителям, которые установили электроотопление. Из-за подорожания электроэнергии из специального фонда госбюджета выделят 1,4 млрд гривен.