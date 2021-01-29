Зеленський запросив главу Єврокомісії на перше засідання Кримської платформи

Президент України Володимир Зеленський запросив главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн до участі у Кримській платформі. Установчі збори платформи відбудуться в серпні 2021 року.

Про це повідомляє Офіс президента.

Під час телефонної розмови Зеленський ознайомив фон дер Ляйєн з ініціативою запуску Кримської платформи.

У розмові з головою Єврокомісії президент Володимир Зеленський також заявив, що одержаних за механізмом COVAX вакцин від коронавірусу буде мало для щеплення необхідної кількості українців. Тому він попросив Єврокомісію допомогти Україні в переговорах з виробниками.

Минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль запросив до участі в Кримській платформі канадський уряд. Тоді він спілкувався з віце-прем'єр міністром і міністром фінансів Канади Христею Фріланд.

Раніше стало відомо, що саміт "Кримської платформи" відбудеться 23 серпня 2021 року. На саміті планують прийняти конкретні рішення щодо деокупації півострова.