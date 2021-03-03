Зеленский пригласил Байдена в Украину на празднование 30-летия Независимости

Он отметил, что Байдена пригласили принять участие в саммите Крымской платформы.

"Приглашены все лидеры стратегических партнеров Украины", - сообщил он.

При этом в МИД Украины отметили, что организация и проведение взаимных визитов на Зеленского и Байдена остается на постоянном повестке дня украинского-американских отношений, передает "Радио Свобода".

"Организация визита президента Украины в США требует осуществления комплекса мер по его надлежащего содержательного наполнения, в частности достижения предметных договоренностей в политической, безопасности, военной, торговой и инвестиционной сферах. Сейчас происходит постоянная целенаправленная работа по всем направлениям", - говорится в сообщении.

Однако во внешнеполитическом ведомстве не уточнили, когда ожидается визит Зеленского в США, и принял ли Байден приглашение приехать в Украину в августе.