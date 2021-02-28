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Украина надеется на участие Байдена в саммите Крымской платформы

Новина українською → Киев, Воскресенье 28 февраля 2021 00:48
Украина надеется на участие Байдена в саммите Крымской платформы Фото: Мустафа Джемилев (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Артур Родивилов

Украинская власть работает над тем, чтобы президент США Джо Байден принял участие в международном саммите Крымской платформы. Он запланирован на 23 августа в Киеве.

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает "Крым.Реалии".

По его словам, есть веские основания ожидать, что президент США Джо Байден примет участие в международном саммите.

"Мы возлагаем на это большие надежды. Многие страны мира, в том числе страны Совета Европы, США, уже выразили согласие присоединиться. Хотя я точно не могу сказать, будут ли они представлены 23 августа этого года на саммите, но есть очень большие основания надеяться на то, что, в том числе, и Джо Байден 23 числа будет здесь. Во всяком случае, над этой темой мы будем очень тщательно работать", - сказал Джемилев.

Лидер крымскотатарского народа напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля подписал указ о мерах для развития и поддержки крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей оккупированного полуострова Крым.

Он также отметил, что считает создание Крымской платформы существенным шагом на пути к деоккупации Крыма.

Напомним, 26 февраля президент Владимир Зеленский издал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы.

Саммит Крымской платформы должен состояться 23 августа 2021 года в канун тридцатой годовщины независимости Украины.

Как заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба, Россия пытается сорвать открытие Крымской платформы.

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