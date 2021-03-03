Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності

Президент України Володимир Зеленський запросив президента Сполучених Штатів відвідати Україну. Зокрема, глава держави попросив Байдена взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та відзначення тридцятої річниці Незалежності України в серпні.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України , передає Радіо Свобода.

У відомстві зазначили, що організація і проведення взаємних візитів на Зеленського і Байдена залишається на постійному порядку денного українсько-американських відносин.

"Організація візиту президента України до США вимагає здійснення комплексу заходів щодо його належного змістовного наповнення, зокрема досягнення предметних домовленостей у політичній, безпеки, військової, торговельної та інвестиційній сферах. Зараз відбувається постійна цілеспрямована робота по всіх напрямках", - йдеться в повідомленні.

Однак у зовнішньополітичному відомстві не уточнили, коли очікується візит Зеленського в США, і прийняв Байден запрошення приїхати в Україну в серпні.